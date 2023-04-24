شاب يهدي زوجته شهادة تقدير بالمنوفية عن جهودها في رمضان: تعبت معانا

التعبير عن الحب لا يحتاج إلى مجهود كبير خاصة بين الأزواج، وهو ما جعل الكثيرين يعجب بطريقة الشاب معتز صبري، الذي قرر توجبه الشكر إلى زوجته على طريقته الخاصة، بأن قدم لها شهادة تقدير تعبيرا عن شكره وتقديره لمجهودها خلال شهر رمضان المبارك، وهو الأمر الذى لقى ترحيبا وإشادة وتفاعلا كبيرا من عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة المنوفية.

شهادة تقدير من زوج إلى زوجته في المنوفية

«لم أستطع تقديم هدية لزوحتي بمناسبة عيد الفطر المبارك وبعد مجهودها الكبير خلال شهر رمضان، قررت تقديم شهادة شكر تقديرا لها وعرفانا بما قدمته»، بهذه الكلمات عبر معتز صبري في تصريحاته لـ«الوطن» عن حبه وتقديره لزوجته، مؤكدا أن الزوجة تشعر بالتقدير ولو بأقل القليل مثل شهادة التقدير أو شيكولاتة أو أي هدية بسيطة.

وأضاف «زوجتي أم عمر هي مثال للزوجة المخلصة الطيبة، التي لا تتواني عن خدمة منزلها وأولادها ولا تتأخر عنهم»، مؤكدا أن ما قام به ما هو إلا تعبير بسيط عن مدي حبه لها وتقديره لما قامت به من مجهود كبير خلال شهر رمضان المبارك وتقوم به على مدار العام، موجها لها رسالة قائلا «كنتي نعم الزوجة والأم وتستحقي الكثير».

رد فعل الزوجة على شهادة التقدير

وعن رد فعلها على شهادة التقدير من زوجها، قال «صبري» إنّ زوجته سعيدة جدا بما قدمته لها رغم بساطة الهدية، «زوجتي علقت شهادة التقدير في المنزل فرحا بها وتقوم بعرضها على الأقارب عند زيارتهم إلي المنزل".

وحول نص الرسالة التي نشرها الزوج مع شهادة التقدير على مواقع التواصل الاجتماعي في المنوفية، والتي شهدت تفاعلا كبيرا، جاء فيها «زوجتى العزيزة أم عمر أمنح لكي شهادة تقدير، على مجهودك الكبير على خدمتنا في الشهر الكريم، وأنك قدمتى لينا كل ماهو يسعدنا، ربنا يخليكى لينا، وكل عام وأنتى بخير وسعاده، زوجك معتز».