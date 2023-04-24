متطوعو الهلال الأحمر يكشفون لـ إكسترا نيوز استعدادات استقبال العائدين من السودان

قال عمار، أحد المتطوعين في الهلال الأحمر المصري، إنه شارك قبل ذلك في أزمة معبر رفح، وعلى الفور يتوجه مع زملائه بالمساعدات الطبية والغذائية في حال حدوث أي كارثة، لافتا إلى أن فريق الهلال الأحمر متواجد على معبر أرقين لمساعدة المصريين العائدين من السودان.

خدمات توفير الاتصال للمصريين العائدين من السودان

وأوضح عمار، في حواره مع إكسترا نيوز، أن الفريق يقدم خدمات توفير الاتصال للمصريين العائدين من السودان مع أسرهم لطمأنتهم، بجانب توفير الكشف الطبي خاصة أنهم قادمون من مسافة تصل إلى 900 كيلومتر، متابعا: «العائدون يكونون مصابون بإصابات خفيفة أحيانا بسبب السفر أو التزاحم في السودان، ونقدم لهم الرعاية الفورية».

خدمة الهلال الأحمر

وأشار إلى أن فريق متطوعي الهلال الأحمر متواجدين على مدار الساعة في محيط المعبر لاستقبال العائدين من المصريين والأجانب القادمين من السودان.

وأكد زميله أحمد، أنه يشارك لأول مره في خدمة الهلال الأحمر، قائلا: «عمل إنساني جميل جدا وفرحة كبيرة إنك تكون سبب في طمئنة الناس وطمئنة أهاليهم، ونوفر لهم كل احتياجتهم، وبرغم أيام الإجازات الرسمية بمناسبة العيد إلا أن العمل الإنساني يفرض التواجد على المعبر لتقديم المساعدة».