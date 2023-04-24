الهلال الأحمر المصري يكشف لـ القاهرة الإخبارية إجراءات استقبال العائدين من السودان

قال مصطفى عبد الفتاح، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن معبر أرقين المصري يفصل بين الحدود المصرية والسودانية وتوفر الدولة المصرية العديد من الخدمات لتسهيل عودة المصريين العائدين من السودان، وأيضا مختلف الجنسيات التي تعبر عبر المعبر وتستفيد من خدمات الدولة المصرية في ظل التنسيق الكامل بين الخارجية المصرية ومختلف الدول لإجلاء رعاياها عبر المعبر البري، الذي يشهد وفود كبيرة من العائدين من السودان في ظل الهدنة بين الأطراف السودانية.

دور الهلال الأحمر في الكوارث

وقال لطفي غيث، مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري، إن الهلال الأحمر المصري هو جهاز مساند للدولة في أوقات الأزمات والكوارث، وبدأ الهلال المتابعة منذ لحظة بدء العمليات في السودان، وكذلك استقبال بلاغات العائدين من السودان من الجالية المصرية، مشيرا إلى أن الهلال الأحمر لديه خبرة في تقديم الخدمات على المعابر، وتم تجهيز فريق مجهز بالخدمات اللازمة ومنها الوجبات الجافة وحقائب النظافة الشخصية.

خدمات الهلال الأحمر المصري

وأوضح مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري، في حديثه للقاهرة الإخبارية، أن الهلال الأحمر يقدم خدمات نقل المواطنين إلى أقرب نقاط آمنة ومحطات ومواصلات، بالإضافة لخدمات الدعم النفسي للتواصل مع العائدين ومساعدتهم في حل مشكلاتهم، بالإضافة لخدمات إعادة الروابط الأسرية ومنها فتح حلقة تواصل بين المصريين العائدين من السودان وأهلهم لطمأنتهم.