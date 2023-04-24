هزة أرضية بقوة 3.5 ريختر تضرب الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا

ضربت هزة أرضية بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر، الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا على عمق 33 كيلومتر تحت سطح الأرض.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في بيانات، إن بؤرة هزة أرضية ضربت الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا على مسافة 80 كيلو متر بين الغرب والجنوب الغربي من ويلينجتون، و19 كيلومتر شمال غرب بلنهيم.

وفي وقت سابق، قالت هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية، إن زلزالا بقوة 7.3 درجة على مقياس ريختر، ضرب منطقة جزر كيرماديك، في نيوزيلندا على 10 كيلومتر، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وأضافت «المسح الجيولوجي»، أن المركز السطحي للزلزال وقع عند التقاء خط عرض 39.412 درجة جنوبا وخط طول 176.72 درجة غربا.