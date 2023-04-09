إصابة 3 أشخاص في حادث إطلاق نار بمركز تجاري بأمريكا

أصيب 3 أشخاص بحادث إطلاق نار داخل مركز تجاري في ولاية ديلاوير بشمال شرق الولايات المتحدة، حسب ما أفادت الشرطة المحلية.

وأوضحت شرطة ديلاوير، أنّ حادث إطلاق النار وقع في مركز كريستيانا مول التجاري بشمال الولاية مساء السبت.

نقل المصابين إلى المستشفى

وأضافت الشرطة في بيان عبر تويتر: «يمكننا أن نؤكد أنّ هناك 3 مصابين بطلقات نارية وتم نقلهم إلى مستشفى المنطقة لتلقي العلاج»، مشيرة إلى أنّه لا توجد حاليا مخاوف تتعلق بالسلامة العامة في كريستيانا مول والمنطقة المحيطة، وفقا لقناة «روسيا اليوم».

ولفتت الشرطة، إلى أنّه جرى إغلاق المركز التجاري، وطلبت من الناس الابتعاد عن الموقع بينما يجري التحقيق في الحادث.