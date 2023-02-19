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شرطة تكساس الأمريكية تعلن مقتل 4 أشخاص في حادث إطلاق نار

كتب:

عمرو حسني
10:04 ص | الأحد 19 فبراير 2023
إطلاق نيران في أمريكا

إطلاق نيران في أمريكا

أعلنت الشرطة في مدينة جالينا بارك، بولاية تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية عن مقتل 4 أشخاص على الأقل نتيجة حادث إطلاق نار، أمس السبت، في المدنية بحسب موقع «روسيا اليوم».

الشرطة تتجه إلى مكان الحادث

بدوره كتب الضابط في الشرطة الأمريكية، هاريس إيد جولسالس على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، أمس، في ساعة متأخرة: «تم قتل 4 ضحايا في المدينة وتوجهت الشرطة المحلية في البلاد إلى مكان الحادث ولكن أسباب الحادث حتى الآن ما زالت مجهولة».

حوادث متكررة في أمريكا

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية باستمرار إطلاق نيران بين الأشخاص في ظل امتلاك أسلحة دائمة لدى الأشخاص وقلة القيد المفروضة على تملك سلاح، ووقع في ولاية ميسيسيبي أمس السبت أيضا إطلاق نيران وتم قتل 6 أفراد وكان وراء الحادث شخص لم يكشف عن سبب إطلاق النيران على الضحايا.

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بقلم عمرو حسني