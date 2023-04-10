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إصابة 6 أشخاص في حادث إطلاق نار بولاية «كنتاكي» الأمريكية

كتب:

أسماء العيسوي
04:55 م | الإثنين 10 أبريل 2023
الشرطة الأمريكية

الشرطة الأمريكية

أفادت قناة «العربية»، في نبأ عاجل، نقلا عن «سي إن إن» الأمريكية، بأن 6 أشخاص أصيبوا في حادث إطلاق نار بولاية «كنتاكي» الواقعة في جنوب شرق الولايات المتحدة. 

وأضافت القناة أن الحادث وقع في مدينة «لويفيل» الواقعة في شمال وكالة كنتاكي الأمريكية، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، بينهم ضابط شرطة، كما أفادت وكالة الأنباء «رويترز» بوقوع ضحايا في حادث إطلاق نار بالمدينة الأمريكية. 

مقتل 6 أشخاص في حادث إطلاق نار بأمريكا

وفي مارس الماضي، أعلنت الشرطة الأمريكية أن 6 أشخاص بينهم 3 أطفال لقوا حتفهم في حادث إطلاق نار بمدرسة ابتدائية بمدينة «ناشفيل» الواقعة في جنوب الولايات المتحدة.

وقالت الشرطة، إن مسلحا أطلق النار على مدرسة ابتدائية في مدينة «ناشفيل»، أسفر عن مصرع 6 أشخاص بينهم 3 أطفال و3 بالغين، مضيفة أن عناصرها تعاملوا مع المشتبه وأطلقوا عليه النار، وأعلنت مقتله في وقت لاحق، موضحة أن المسلح كان شابة أطلقت النار في هجوم استخدمت فيه رشاشين ومسدسا على الأقل. 

 

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بقلم أسماء العيسوي