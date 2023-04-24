مراسل القاهرة الإخبارية من معبر أرقين: تسهيلات لعودة المصريين من السودان

قال مراسل القاهرة الإخبارية من معبر أرقين، إن المعبر يعمل في اتجاه واحد من الأراضي السوادنية إلى الأراضي المصرية على مدار الساعة، لافتا إلى أن الحكومة المصرية قررت أن يعمل المعبر على تسهيلات مقدمة للعائدين من المصريين والسودانيين إلى الأراضي المصرية.

خط الحدود بين مصر والسودان

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية أن هناك أكثر من معبر على خط الحدود بين مصر والسودان، مثل معبر حلفا وأشكيت وقصطل وأرقين ومعبر حدربة، مشيرا إلى أن معبر أرقين يشهد عودة المصريين عبر سيارات النقل الجماعي من السودان بالإضافة إلى سيارات نقل البضائع العائدة من السودان، والسلطات المصرية تقدم تسهيلات للعائدي من السودان.

الهدنة الحالية

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية إلى أن السائقين تمكنوا من الخروج بسيارات البضائع في رحلة عناء وشقاء في ظل الاشتباكات، لافتا إلى أن الهدنة الحالية تساعد على خروج أعداد كبير من الفارين من السودان في ظل الأزمة الحالية، ومن المقرر أن يشهد المعبر وصول العديد من الأفواج القادمة من السودان خلال الساعات والأيام القادمة.