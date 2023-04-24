العالم يهتز.. زلازل تضرب عدة دول أقواها في نيوزيلندا

شهدت عدة دول حول العالم خلال الساعات الأولى من اليوم الإثنين، زلازل وهزات أرضية، تراوحت قوتها ما بين 3 درجات و7.2 درجة على مقياس ريختر، دون الإبلاغ عن وقوع أضرار أو إصابات.

أقوى الزلازل التي تم تسجيلها في وقت سابق من اليوم الإثنين، في جزر كيرماديك بنيوزيلندا بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر.

ونرصد أهم الهزات الأرضية والزلازل خلال الساعات الأولى من اليوم حول العالم:

إندونيسيا

شهدت إندونيسيا عدة هزات أرضية ضربت عدة مناطق بينها سولاوسي.

وضربت هزة أرضية بقوة 4.1 ريختر، في قت سابق من اليوم الاثنين، مقاطعة سولاوسي الإندونيسية على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

شرق تركيا

ضربت هزة أرضية بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر شرق تركيا على عمق 2 كيلومتر.

فرنسا

شهدت فرنسا، هزة أرضية بقوة 3.5 درجة، ووقعت على عمق 2 كيلومتر، وعلى مسافة 51 كيلومترا غرب مدينة أورليان وسط البلاد.

إيطاليا

ضربت هزة أرضية بقوة 2.9 درجة على مقياس ريختر، جزيرة صقلية على عمق 21 كيلومترا تحت سطح الأرض.

نيوزيلندا

ضرب زلزال بقوة 7.2 درجة، جزر كيرماديك على عمق 10 كيلومترات، وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن البؤرة وقعت على مسافة 1012 كيلومترا بين الشمال والشمال الشرقي من تاورانجا.

هزة بقوة 3.5 درجة تضرب جزيرة نيوزيلندا الجنوبية

وفي وقت لاحق، ضربت هزة أرضية بقوة 3.5 درجة، الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا على عمق 33 كيلومتر.

جنوب المحيط الأطلسي

وفي منطقة جنوب المحيط الأطلسي، ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة جزر ساندويتش الجنوبية، التابعة للمملكة المتحدة، على عمق 80 كيلومترا.

أمريكا الجنوبية

ضربت هزة أرضية بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر منطقة الحدود بين كولومبيا والإكوادور على عمق 5 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وأوضح مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن بؤرة الهزة وقعت على مسافة 58 كيلومترا شمال مدينة إيبارا بالإكوادور، و25 كيلو مترا غرب تولكان.