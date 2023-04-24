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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية

كتب:

أ ش أ
09:25 ص | الإثنين 24 أبريل 2023
قوات الاحتلال الإسرائيلي

قوات الاحتلال الإسرائيلي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 10 فلسطينيين، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة فلسطينيين، بينهم الأسيران المحرران، ياسر محمد علي عمارنة، وعبد الله أحمد حرز الله، من محافظة جنين.

وأضافت المصادر أنه جرى اعتقال ستة فلسطينيين آخرين من مناطق متفرقة من محافظة نابلس إلى الجنوب من جنين، التي تشهد وجود نقاط ساخنة على طول خطوط التماس بين المناطق الفلسطينية والمستوطنات الإسرائيلية، غير القانونية وغير المعترف بها دوليا، والمنتشرة بشكل سرطاني في أنحائها ويعرف المستوطنون في نابلس بالعنف المفرط.

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