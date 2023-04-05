آثار اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى اليوم (فيديو)

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى، وإجبار المصلين والمعتكفين على مغادرته عنوة، تمهيدا لاقتحامات المستوطنين، تسبب في حدوث دمار كبير داخل المسجد.

وأضافت الهيئة أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أكثر من 400 مصل خلال عدوانها على المسجد الأقصى والمعتكفين فيه، ونقلتهم إلى مركز توقيف «عطروت» للتحقيق.

واقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

آثار دمار كبير فب المسجد الأقصى

وأصيب عشرات المصلين والمعتكفين عقب اقتحام قوات الاحتلال المصلى القبلي في المسجد الأقصى، وإطلاقها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام، والصوت صوبهم.

قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 400 مصل

فى السياق، استقبل رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، اليوم الأربعاء، في مكتبه برام الله، رئيس مكتب تمثيل كندا لدى دولة فلسطين السفير ديفيد دا سيلفا، وأطلعه على آخر التطورات وانتهاكات الاحتلال، كما بحث معه تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وشدد رئيس الوزراء على أن إسرائيل بانتهاكها حرمة الأماكن المقدسة والعبادة وما شهدناه من اعتداءات على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى، تضرب بعرض الحائط جميع الأعراف والمواثيق الدولية والقانون الدولي والإنساني في فلسطين وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية .

أشتية: إسرائيل تضرب بعرض الحائط الأعراف والمواثيق الدولية

وطالب اشتية المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف إجراءاتها وانتهاكاتها كافة بحق شعبنا، وإلزامها بجميع الاتفاقية الموقعة معها.

وبحث رئيس الوزراء مع الممثل الكندي تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 لحماية حل الدولتين والحفاظ عليه، مشيرا إلى أهمية تعزيز التبادل التجاري وتشبيك القطاع الخاص بين البلدين.