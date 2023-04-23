وزير الأوقاف: تحسين الأوضاع المالية للأئمة بما يليق بمكانة الدعوة

عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأحد ثالث أيام عيد الفطر المبارك، لقاءً مع الأئمة والدعاة، في حضور بلال حبش نائب محافظ بني سويف، وذلك بقاعة مناسبات مسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بني سويف.

مناقشة برامج وزارة الأوقاف التوعوية والدينية

و تناول اللقاء عددا من الموضوعات والملفات الخاصة بخطة عمل وزارة الأوقاف في المجالات الدعوية والتوعوية، وتدريب الأئمة والدعاة، وبرنامج تثقيف الطفل بالمدن والقرى والعزب سواء تعليم القرآن، فقه، عقيدة وغيرها، والتي من المقرر أن تستهدف تشغيل 50% كحد أدنى من الأئمة في هذا البرنامج.

وزير الأوقاف يهنئ أهالي بني سويف بعيد الفطر المبارك

في بداية اللقاء تقدم وزير الأوقاف بالتهنئة لكافة أبناء وأهالي بني سويف بعيد الفطر المبارك، كونه أحد أبنائها، معرباُ عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها أئمة وخطباء المساجد خلال شهر رمضان المبارك وتوفيق الله لهم في إمامة المصلين في الصلاة والقيام والتهجد وإلقاء الدروس طوال أيام الشهر الفضيل.

وزير الأوقاف: الإمام قدوة للمسلمين

وأكد الوزير أهمية بذل مزيد من الجهد في طلب العلم والمعرفة والثقافة العامة، والتخلق بالأخلاق الفاضلة ليكون الإمام قدوة للمسلمين، لاسيما مع اهتمام الوزارة بالجانب العلمي والمعرفي والمادي لديهم من خلال عقد دورات تدريبية في شتى المجالات العلمية وتحسين أوضاعهم المالية، بما يليق بقيمة ومكانة الدعوة، الأمر الذي ينعكس على وضعهم المادي والمعنوي.

شهد اللقاء حضور كل من اللقاء: الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، الدكتور عبد الرحمن نصر نصار وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة بني سويف، المحاسب هاني الجويلي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف.