تفاصيل مسابقة الروضة النبوية عبر إذاعة القرآن الكريم: ألف جنيه يوميا

كشفت وزارة الأوقاف عن تفاصيل مسابقة الروضة النبوية، التي ستنطلق عبر إذاعة القرآن الكريم اعتبارًا من اليوم الأحد، وتستمر لمدة 38 يومًا من الفترة 23 أبريل الجاري وحتى نهاية شهر يوليو المُقبل، إذ تُذاع يوميًا الساعة 7:35 صباحًا، والإعادة قبل أذان المغرب في اليوم ذاته، ويُقدمها الإذاعي محمد جمعة.

تفاصيل مسابقة الروضة النبوية عبر إذاعة القرآن الكريم

وأوضحت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الالكتروني، أنّ مسابقة الروضة النبوية، تأتي بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم، في إطار الدور التثقيفي والتوعوي الذي تقوم به «الأوقاف»، إذ تهدف إلى شرح عدد من الأحاديث النبوية، شرحًا موجزًا لبيان ما يُستفاد منها وذلك كون السنة النبوية هي المصدر الثاني للتشريع بعد كتاب الله عز وجل، من منطلق فهم السنة النبوية فهمًا صحيحًا من خلال مقاصدها.

قيمة جائزة مسابقة الروضة النبوية

واستعرضت الوزارة طبيعة أسئلة وجوائز مسابقة الروضة النبوية عبر إذاعة القرآن الكريم، إذ يعقب شرح الحديث، سؤال عنه، في 38 سؤالًا، بواقع سؤال واحد كل يوم، وتبلغ قيمة الجائزة ألف جنيه يوميًا.

وأكدت «الأوقاف» أنّ هناك 5 جوائز للأكثر مشاركة في مسابقة الروضة النبوية على إذاعة القرآن الكريم، على مدار الشهر، قيمة كل جائزة منها ألف جنيه، وكذلك 5 جوائز أخرى، قيمة كل جائزة منها ألف جنيه للإجابة على جميع الأسئلة مجمعة في نهاية المسابقة، فضلا عن 3 فائزين شرفيًا من داخل جمهورية مصر العربية، جائزة كل منهم نسخة من كتاب الله، وكتاب دراسات في علوم القران الكريم، الذي يُعد أحداث إصدارات وزارة الأوقاف، وتُسلم من مدير مديرية الأوقاف التابع لها الفائز.