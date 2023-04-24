رئيس حزب الجيل: مصر تعاملت مع أزمة السودان باحترافية عالية وخطة محكمة

قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، إنّ مصر أكدت من خلال رعايتها لمواطنيها في السودان أنها دولة كبيرة ولديها من يدير هذه الأزمة بنجاح، فليس إجلاء المواطنين للمرة الأولى، ولكن كان هناك إجلاء ناجحا في الصين وأوكرانيا وأفغانستان، وكان هذا النجاح مضرب الأمثال.

الدولة المصرية لديها خلية ازمة تستطيع أن تتعامل مع تلك المشكلة

وأضاف «الشهابي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي، أن الدولة المصرية لديها خلية تستطيع أن تتعامل مع أي مشكلة بنجاح وبالتنسيق مع الدولة السودانية، كما نجحت من خلال احترافية عالية وخطة محكمة مصر في أن تستعيد الأطقم الجوية التي كانت موجودة في السودان في مهمة تدريبية أثناء الأحداث الأخيرة رغم المخاطر العديدة.

عملية إجلاء المواطنين المصريين المتواجدين في السودان لأسباب مختلفة

وتابع رئيس حزب الجيل، أن عملية إجلاء المواطنين المصريين المتواجدين في السودان لأسباب مختلفة كان استكمالا لما تم من قبل بخصوص عودة 204 أبطال من أبطالنا الذين كانوا في مهمة تدريبية في السودان، وهذا النجاح الكبير أكد أن مصر دولة كبيرة وأنها الجارة الكبرى للسودان وأنه جرى إجلاء رعاياها بشكل سلمي ومنظم ودقيق لأنها لا تريد تصعيد المسائل.