«الهلال الأحمر» يقدم خدمات إغاثة وطوارئ للمصريين في السودان.. تعرف عليها

أعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري، عن إتاحة عدد من الخدمات للمصريين المتواجدين في السودان، تزامنا مع الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد هناك، إذ تقدم الجمعية خدمات إنسانية وإغاثية وطبية، على الحدود المصرية السودانية في معبر أرقين، لمساعدة الجالية المصرية والطلبة المصريين حال الوصول إلى المعبر وتقديم الخدمات الأساسية، ومساعدتهم على استكمال رحلاتهم حتى الوصول إلى منازلهم سالمين.

توفير 10 أتوبيسات

ونشرت الصفحة الرسمية لجمعية الهلال الأحمر المصري، عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، تفاصيل الخدمات المتاحة للمصريين في السودان، خلال يومي 21 و22 أبريل الجاري، خلال معبر أرقين على الحدود المصرية السودانية.

وتمثلت خدمات جمعية الهلال الأحمر المصري في توفير 10 أتوبيسات، 6 منهم مستقبلة للمصريين القادمين من السودان، و4 آخرين بهم مصريين لتقديم الخدمة.

703 مستفيد من الخدمات المقدمة للمصريين بالسودان

وأشارت جمعية الهلال الأحمر المصري، خلال المنشور، إلى أنّ إجمالى عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة للمصريين في السودان نحو 703 مستفيدين خلال الأيام القليلة الماضية، كما بلغ عدد المصريين الذين تم استقبالهم 114 مصريا قادما من السودان، وتم تقديم وجبات جافة لهم، وحقائب نظافة، بالإضافة إلى توفير وسائل اتصال محلية لنحو 45 شخصا و11 تذكرة قطار.

وأوضحت الجمعية أنه تم استقبال نحو 589 غير مصريين، وتم توزيع وجبات جافة عليهم وحقائب نظافة، بجانب توفير وسائل اتصال دولية لنحو 10 أشخاص منهم، لافتة إلى أنه تم استقبال حالة واحدة فقط تحتاج إلى دعم نفسي.