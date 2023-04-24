وزير التعليم العالي يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بمناسبة عيد تحرير سيناء

تقدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى وقيادات الوزارة والمراكز والمعاهد البحثية ورؤساء الجامعات وجميع مُنتسبي المجتمع الأكاديمي من أساتذة وعاملين وطلاب بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والقوات المسلحة والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين لعيد تحرير سيناء، تلك الذكرى التي قدم فيها أبناء مصر البواسل أرواحهم ودماءهم فداءً للوطن؛ فضربوا أروع الأمثلة في البطولة الخالصة والوطنية الصادقة، من أجل عزة وكرامة وتراب الوطن.

وأعرب د. أيمن عاشور وقيادات الوزارة عن تقديرهم لجهود تعمير وتنمية سيناء، مثمنين جهود القوات المسلحة، معربين عن تمنياتهم بالأمن والاستقرار والتقدم للوطن الغالي.