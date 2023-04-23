وزير التعليم العالي يؤكد أهمية زيارة طلاب الجامعات والمعاهد للمشروعات القومية

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية إجراء الزيارات الميدانية للمشروعات القومية لطلاب الجامعات والمعاهد العليا المصرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ بهدف اطلاع الطلاب على إنجازات الدولة المصرية على أرض الواقع في مختلف القطاعات.

وفي هذا الإطار، استقبل معهد بحوث الإلكترونيات خلال شهري مارس وأبريل وفودًا طلابية من جامعات حكومية وخاصة وأهلية، ومنها جامعات: (القاهرة، بنها، مصر للمعلوماتية، النيل، هليوبوليس، أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، مايو، الحياة، النهضة، 6 أكتوبر، فضلًا عن استقبال طلاب مدرسة STEM بالشرقية).

تقديم عروض تعريفية بكل أنشطة المعهد

وشملت فعاليات الزيارات الميدانية تقديم عروض تعريفية بكافة أنشطة المعهد، وإطلاع الطلاب على مشروع مدينة العلوم لأبحاث وصناعة الإلكترونيات، وكذلك مشروع الغرفة النظيفة، واستعراض مراحل الإنشاءات الثلاثة، فضلًا عن تفقد الطلاب للمعامل المركزية بالمعهد، منها: معمل تصنيع الدوائر المطبوعة، معمل إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، معمل تصنيع بطاريات الليثيوم أيون، معمل قياسات الامتصاص النوعي، معمل القياسات المللي مترية، ومعمل الواقع الافتراضي للسياحة، بالإضافة إلى زيارة مقر الحاضنات التكنولوجية والشركات الناشئة، ومركز المعلومات والتحول الرقمي.

تعزيز التعاون العلمي والبحثي مع الجامعات

وصرحت الدكتورة شيرين عبد القادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات بأن الزيارات الميدانية للطلاب تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تنظيم زيارات ميدانية للمشروعات القومية التي يتم تنفيذها على أرض الوطن، مشيرة إلى أن الزيارات تستهدف تعزيز التعاون العلمي والبحثي مع الجامعات المصرية، بما يحقق مزيدًا من التكامل، فضلًا عن التدريب الميداني المهارى للطلاب لإعدادهم لتلبية متطلبات سوق العمل.

وأضافت رئيس المعهد أن تلك الزيارات تهدف لتشجيع شباب الجامعات للتعرف على المشروعات القومية العملاقة التي تنفذها الدولة؛ لدمجهم في خطط التنمية وربطهم بها، وتعريفهم بما يجرى إنجازه على أرض الواقع، فضلًا عن تنمية قيم الانتماء والوطنية وحب العمل لديهم، والرغبة في المشاركة المجتمعية وفتح آفاق نحو مستقبل جديد، حيث تم تعريف الطلاب بمعهد بحوث الإلكترونيات كأحد المعاهد البحثية المتخصصة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والذي يمثل بيت خبرة متميز في إجراء البحوث والدراسات العلمية والتطبيقية في مجالات هندسة الإلكترونيات، والاتصالات، والحاسبات، والمعلوماتية، والطاقة الجديدة والمتجددة والتي ترقى للمنافسة العالمية، فضلًا عن كونه مركز استشارات عالمي لخدمة مؤسسات الوطن بشكل عام وقطاعات الخدمات والإنتاج والصناعة والاتصالات والطاقة بشكل خاص، والذي يسعي لدعم الاقتصاد القومي من خلال الإمكانات المتميزة للمعهد، والتنافس صناعيًا واستراتيجيًا من خلال زيادة القيمة المضافة من حيث الجودة والإنتاجية.

ومن جانبهم، أعرب الطلاب عن سعادتهم بما شاهدوه من إمكانات علمية وبحثية، وخبرات متميزة تطبق أحدث التكنولوجيات بمعهد بحوث الإلكترونيات، مشيرين إلى أن زيارة المعهد كانت مفيدة للغاية وستعمل على الارتقاء بقدراتهم العلمية والتعليمية، معربين عن تطلعهم إلى تكرار الزيارة مرة أخرى، خاصة بعد الانتهاء الكامل من تجهيز مدينة العلوم لأبحاث وصناعة الإلكترونيات التابعة للمعهد، والتي تدعم رواد الأعمال والحاضنات التكنولوجية والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في مجال صناعة الإلكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.