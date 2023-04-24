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ضبط حارس عقار متهم بسرقة أجهزة ومشغولات ذهبية من شقة في القاهرة

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
12:09 م | الإثنين 24 أبريل 2023
حبس متهم- صورة تعبيرية

حبس متهم- صورة تعبيرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة  من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة (عدد 5 جهاز "لاب توب"- 2 هاتف محمول- مجموعة من المشغولات الذهبية) من داخل الشقة محل سكنه.

بإجراء التحريات ومن خلال التعامل الفنى أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (حارس عقار – كائن بدائرة القسم "له معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه.. وبحوزته (كمية من المفاتيح المصطنعة).. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "المفتاح المصطنع".. وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه.

وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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