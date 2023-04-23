سقوط عصابة بتهمة سرقة الكابلات الكهربائية في القاهرة

خضع المتهمون في قضية سرقة الكابلات الكهربائية الخاصة بأعمدة الإنارة في القاهرة لجلسة تحقيق للإدلاء بأقوالهم في التهم المنسوبة إليهم، وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

ضبط المتهمين

نجحت وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو، في ضبط 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، وبحوزتهم فرد خرطوش وطلقة لذات العيار، وكمية من الكابلات الكهربائية الخاصة بأعمدة الإنارة حال قيامهم بقص وسحب كابلات أحد أعمدة الإنارة بطريق الأوتوستراد بدائرة القسم، وبمواجهتهم اعترفوا بأن الكابلات المضبوطة بحوزتهم من متحصلات سرقة أعمدة الإنارة بالطريق محل البلاغ، وأضاف أحدهم بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامي.

عقوبة السرقة

يقول المحامي محمود عبدالله لـ«الوطن»، إن المادة 318 من قانون العقوبات تنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317.

وأضاف أنه يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، كما نص قانون العقوبات على أن الحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.