ما سر الإقبال على سرقة علبة البيئة بالسيارات؟.. مادة نفيسة نادرة

أصبحت علبة البيئة في العالم هدفاً للسرقة، حيث يسعى كثير من اللصوص إلى الحصول عليها، ضاربين بعرض الحائط التأثيرات التي ستحدثها السرقة على البيئة، نظراً لأن العلبة تعمل على منع انبعاث العوادم الضارة، وتفادي تأثير هذه الانبعاثات على البشر، لما تسببه من أمراض تنتج عن استنشاق عوادم السيارات.

مكونات علبة البيئة للسيارات

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، تمتلئ علبة البيئة بمحفزات كيميائية، وهي خليط من بعض العناصر، مثل البلاتين والبلاديوم والروديوم، وتعمل على تحويل انبعاثات المحرك إلى غازات غير ضارة، لتقليل الانبعاثات الهيدروكربونية الناتجة عند الاحتراق في اسطوانات المحرك.

تعامل خاطئ مع علبة البيئة

ولا يعرف بعض الأشخاص أن تفريغ علبة البيئة، بدلاً من تنظيفها، أمر خاطئ لإن إغلاق العلبة يؤدي إلى كوارث بيئية شديدة، لذا يجب تنظيفها، وليس إلغاؤها مرة أخرى، خاصةً وأنها تضم مادة البلاديوم، التي تحفز على تنقية عوادم السيارات، ومادة الروديوم، التي تدخل في صناعة الأدوات والمعدات الطبية والكهربائية والساعات الفاخرة والمجوهرات.

سر غلاء علبة البيئة في السيارات

وتُعد مادة البلاديوم من أغلى العناصر المعدنية، بسبب ندرتها وأهميتها، ويتم تحديد سعر علبة البيئة بنسبة البلاديوم فيها، باعتبارها من المواد النفيسة والثمينة، ويتم ذلك باستخدام جهاز متطور، يعمل على قياس حجم المعدن في كل علبة، وهذا ما يبحث عنه السارق عند البحث عن هذه العلبة.

روسيا أكبر منتج للبلاديوم في العالم

وبلغ إجمالي الإنتاج العالمي من مادة البلاديوم حوالي 208 أطنان، في عام 2016، وجاءت روسيا كأكبر منتج لهذه المادة بنحو 82 طناً، تلتها كل من جنوب أفريقيا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.