مصرع شاب في حادث دراجة نارية بالمنوفية

لقي الشاب عمر حاتم معين، ابن قرية «سبك الضحاك» بمحافظة المنوفية، مصرعه في حادث دراجة نارية، وجرى نقله إلى المستشفى لمحاولة إنقاذ حياته ولكنه توفي متأثرا بالإصابة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل مصرع شاب في حادث دراجة نارية في المنوفية

كان اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بمصرع شاب في حادث دراجة نارية علي طريق «سبك الضحاك»، حيث جرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات، كما تم استدعاء أفراد أسرته للإدلاء بأقوالهم في الواقعة.

حزن في الباجور لوفاة شاب في حادث بقرية سبك الضحاك

وسادت حالة من الحزن الشديد من أهالي قرية «سبك الضحاك» ومركز الباجور في محافظة المنوفية، بعد مصرع الشاب عمر حاتم معين والذي عرف بين الشباب بحسن الخلق ونال محبة الجميع، إثر حادث دراجة نارية، وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في المنوفية خبر وفاته داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.