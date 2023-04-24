ضبط ‏65740 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة.. منها السير بدون تراخيص

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 65740 مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية:

12911 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

345 مخالفة السير بدون تراخيص.

11 مخالفة موقف عشوائي.

7 مخالفات شروط التراخيص.

يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.