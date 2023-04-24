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هيئة قضايا الدولة تهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء

كتب:

محمد عيسى
12:26 م | الإثنين 24 أبريل 2023
المستشار محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة

المستشار محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة

هنأ المستشار محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم بمناسبة حلول الذكرى الحادية والأربعين لعيد تحرير سيناء، وعودتها كاملة لأرض الوطن.

سائلين المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية آمنة مطمئنة سالمة من كل سوء وجيشها العظيم وشرطتها الباسلة في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

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