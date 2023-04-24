وزارة الشباب والرياضة ترسم البسمة على وجوه الأطفال خلال أيام عيد الفطر

شهدت مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب ، والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة خلال أيام عيد الفطر المبارك اقبالا جماهيرياً كبيراً في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

أشار وزير الشباب والرياضة إلى أن استمرار المبادرة يعد نقطه تحول كبيرة لتقديم خدمات مجتمعية أفضل للجمهور من مراكز الشباب وقيام المراكز بدورها التنموي في بناء الانسان المصري.

وأضاف الوزير لم مراكز الشباب لا يقتصر دورها على الأنشطة والفاعليات بل فتحت مراكز الشباب أبوابها أمام الجمهور لأداء صلاةةالعيد في 1017 ساحة صلاة بمختلف المراكز في كافة أنحاء الجمهوريه .

وبلغ عدد المستفيدين من المبادرة اكثر من ٥ مليون مستفيد من النشء والشباب والرواد بصورة إجمالية حيث بلغ عدد المستفيدين خلال اليوم الأول حوالى 3 ملايين مستفيد وفي اليوم الثاني حوالى 2 مليون مستفيد وفي اليوم الثالث 2 مليون مستفيد ، من أنشطة مراكز الشباب المتنوعة والتي تناسب كافة الأعمار ومختلف الفئات للتمتع بأيام العيد وادخال البهجة والسرور على نفوس الأطفال والأهالي.

وحققت مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب نجاحاً كبيراً بمختلف المحافظات لتحقيق أهداف واستراتيجية الوزارة بأن تكون مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تهدف إلى بناء الشخصية المصرية المتكاملة القادرة على بناء الجمهورية الجديدة.