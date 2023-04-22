استمرار فعاليات مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» في سوهاج

استقبلت مراكز الشباب والرياضة بمختلف مدن وقرى محافظة سوهاج آلاف المواطنين للاحتفال بعيد الفطر المبارك، ضمن المباردة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة بعنوان «العيد أحلى بمراكز الشباب».

تفاصيل مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب»

وقال محمد فريد شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج، في بيان، إن مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب تأتي استكمالا الدور المجتمعي لمراكز الشباب وتنفيذا لاستراتيجية الوزارة، بتحقيق مجتمع متكامل، وتأكيداً على عدم اقتصار دور مراكز الشباب على ممارسة الرياضة فقط بل توجد فعاليات وأنشطة أخرى يمكن للجميع المشاركة بها، مابين فعاليات رياضية وثقافية وفنية تناسب مختلف الأعمار ومختلف الفئات.

احتفال المواطنين في مراكز الشباب

وأضاف «شوقي»، أن فعاليات مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب تتضمن تنفيذ أنشطة مختلفة داخل المركز لإدخال البهجة والسعادة على المواطنين خلال عيد الفطر المبارك، حيث تم تنفذ أنشطة وألعاب رياضية، وأنشطة ترفيهية، وملاهي أطفال، وتوزيع لعب وهدايا علي الأطفال.