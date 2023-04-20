انطلاق مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» أول أيام عيد الفطر

تتزين مراكز شباب القليوبية، استعدادا لاستقبال المترددين خلال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» التي تطلقها وزارة الشباب والرياضة برعاية وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إيمانًا بالدور المهم والمؤثر الذي تلعبه مراكز الشباب في تشكيل وعي ووجدان النشء والشباب، وتحقيقًا لمبدأ جعل المراكز خدمة مجتمعية جاذبة لكافة الفئات ومختلف الميول والاتجاهات.

فاعليات المبادرة تنطلق أول أيام العيد

تنطلق فاعليات المبادرة منذ صباح اليوم الأول لعيد الفطر المبارك، بكافة مراكز الشباب، وتتضمن تنفيذ يوم ترفيهي لأهالي القرى والنجوع والمدن الواقعة في النطاق الجغرافي لمراكز الشباب، تهدف إلى إدخال البهجة والسعادة عليهم من خلال الألعاب والمسابقات والعروض التي تقدمها المراكز لروادها وتوزيع الجوائز والهدايا على الأطفال.

استعداد مراكز شباب المحافظة لاستقبال عيد الفطر

وأكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، استعداد مراكز شباب المحافظة وعددها 206 مراكز، لاستقبال المترددين خلال أيام العيد، مشيرًا إلى تنوع الأنشطة التي تقدمها المراكز سواء الأنشطة الرياضية أو الترفيهية وملاهي الأطفال والعروض الفنية والمسابقات وتوزيع الجوائز والهدايا على الأطفال وحمامات السباحة، مشددًا على متابعة مديري الإدارات الفرعية على مستوى المحافظة لحمامات السباحة بمراكز الشباب للتأكد من جاهزيتها، وإتباع عوامل الأمن والسلامة والتزامها بالكود الخاص بتوفير عوامل الأمن والسلامة اللازمين سواء من حيث تجهيزات حمامات السباحة أو تواجد المنقذين المؤهلين للقيام بمهام عملهم حرصا على سلامة المترددين.

كما أضاف الصبروط، وجود عدد من الاحتفالات المتميزة في مراكز شباب 15 مايو بشبرا الخيمة، وقليوب بقليوب، ومدينة شبين، بشبين القناطر، والامل بالخانكة، وقها بطوخ، وباسوس بالقناطر الخيرية، التي تتميز بوجود عدد كبير من البرامج والأنشطة والخدمات خلال أيام العيد، مؤكدا حرصه على مشاركة الشباب الإحتفال بالعيد في هذه المراكز، فضلًا عن مشاركة شباب الجوالة وأعضاء أندية التطوع بالقليوبية في الاحتفال بالعيد بالتواجد في حدائق القناطر الخيرية، التي تعد أكبر مقصد سياحي بالقليوبية للاحتفال بالأعياد لمشاركة الأطفال بالاحتفال وتوزيع الهدايا عليهم.