«الشباب والرياضة» تطلق مبادرة العيد أحلى بمراكز شباب الجمهورية  

أطلقت وزارة الشباب والرياضة مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب»، من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات على مستوى الجمهورية، احتفالًا بعيد الفطر المبارك، بالتعاون والتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.

تفاصيل مبادرة العيد أحلي بمراكز الشباب

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب تأتي في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب، وفقا لاستراتيجية الوزارة وتحقيقا لأهدافها نحو مجتمع متكامل، وذلك من خلال فتح أبواب مراكز الشباب طوال أيام عيد الفطر المبارك لإستقبال الجمهور من الأطفال والشباب وأسرهم على مدار أيام عيد الفطر المبارك.

أنشطة ترفيهية

وتتضمن فعاليات المبادرة تنفيذ يوم ترفيهي للأهالي القاطنين بالقرى والنجوع والمدن الواقعة في النطاق الجغرافي لمراكز الشباب، والتي تهدف إلى إدخال البهجة والسعادة عليهم، من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة داخل مراكز الشباب، وإتاحة إمكانيات المركز للجمهور، وتتنوع بين العاب رياضية وانشطة ترفيهية وملاهي أطفال وحمامات السباحة وصالات البلياردو وتنس الطاولة.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى حرص الوزارة على تفعيل دور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية، وإتاحة الفرصة أمام جميع الفئات العمرية لقضاء يوم ترفيهي، والاستمتاع ببرامج فنية ورياضية تنظمها مراكز الشباب، لرسم البسمة على وجوه الأطفال في كافة القرى والمدن، حيث تقدم البرامج والفعاليات الرياضية والترفيهية للجمهور بمراكز شباب الوادي الجديد طوال أيام عيد الفطر المبارك، كما سيتم توزيع العاب وهدايا للأطفال داخل مراكز الشباب.