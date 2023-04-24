«إكسترا نيوز»: السودانيون وجهوا الشكر للدولة المصرية بعد وصولهم لمعبر أرقين

قال عوض الغنام، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، إن الشباب المصريين العائدين من السودان عبر معبر معبر أرقين، أغلبهم قد غادر بالفعل المعبر، والجزء الباقي عدد من السودانيين ممن يتم الانتهاء من إجراءاتهم وتأشيرتهم الخاصة، لكي يتوجهوا لمدينة أسوان، ولكن اللافت للنظر هو الحديث مع الطالبات المصريات العائدات من السودان.

الطالبات مررن بتجارب قاسية

وشرح مراسل قناة «إكسترا نيوز»، أن الطالبات كن بطلات عظيمات حين امتلكن الجرأة والقوة وتحركن من الخرطوم للحدود المصرية السودانية، وكل منهن مرت بتجارب قاسية حتى وصلت للمعبر، مشيرا إلى معاناة السيدات السودانيات حتى وصلن للمعبر، خصوصا وأنهن قادمات من مناطق الاشتباكات وإطلاق النار.

وأكد «الغنام»، أن السودانيين بمعبر أرقين يتوجهون بالشكر للحكومة المصرية على حسن الاستقبال الذي تم من وصولهم لمعبر أرقين، لافتًا إلى أن المئات من الحافلات جاءت من داخل السودان محملة من الشباب المصري والطلاب والعاملين للمعبر، ومنهم من كان لديه أعمال خاصة، وهناك سيل طويل من السيارات القادمة من السودان.