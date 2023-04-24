«القاهرة الإخبارية»: اهتمام مصري بإجلاء الأجانب الراغبين في الخروج من السودان

قال مصطفى عبد الفتاح مراسل القاهرة الإخبارية، إن الدولة المصرية تقوم بتقديم تيسيرات لمختلف الجنسيات إلى جانب المواطنين المصريين والسودانيين عبر معبر أرقين البري الذي يربط بين مصر والسودان، لتسهيل خروج الراغبين في الخروج من الأراضي السودانية إلى الأراضي المصرية بعد اندلاع الاشتباكات بين الأطراف بالسودان.

الدولة المصرية تعمل على مدار الساعة لإجلاء جميع الرعايا المصريين

وأضاف عبد الفتاح في حديثه على قناة القاهرة الاخبارية، أن بيانات الدولة المصرية التي تشمل بيانات وزارة الخارجية وبيانات وزارة الهجرة المصرية، تؤكد على أن الدولة المصرية تعمل على مدار الساعة لإجلاء جميع الرعايا المصريين المتواجدين داخل الخرطوم وداخل المدن السودانية الأخرى التي تعاني جراء الاشتباكات.

مراسل القاهرة الإخبارية: إهتمام مصري بإجلاء الراغبين بالخروج من السودان من مختلف الجنسيات

وتابع مراسل القاهرة الاخبارية، أن تأكيدات كذلك من الدولة المصرية على أن مصر تهتم بجميع الأفراد الراغبين في الخروج من الأراضي السودانية إلى الأراضي المصرية من مختلف الجنسيات.