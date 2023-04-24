ما الحل لفقدان أوراق الهوية للمصريين في السودان؟.. مراسل «إكسترا نيوز» يوضح

قال عوض الغنام، مراسل قناة «إكسترا نيوز» من معبر أرقين البري بالسودان، إن المشهد بالمعبر يتغير ساعة بعد أخرى، حيث توقف العبور بشكل نسبي منذ نحو ساعة من الجانب السوداني خصوصا وأنه توقيت راحة العاملين بالجانب السوداني، وهذا ينعكس على العبور، ولكن من عبروا مثلوا رقما كبيرا للغاية مقارنة بالأمس، وهناك كثافة بكل جوانب المعبر.

وأشار «الغنام»، إلى أن المتواجدين داخل المعبر حاليا هم الأشقاء من السودانيين ورعايا من دول أخرى، ولكن المصريون عبروا على الفور واتجهوا لمسقط رأسهم، وكان القطاع الأعظم من العائدين هم من الطلاب.

ماذا يفعل من فقد أوراقه بالسودان؟

وشرح مراسل قناة «إكسترا نيوز»، أن كل مصري موجود بالسودان فقد أوراقه وجوازات السفر ولديه الرغبة بالعودة لأرض الوطن عليه أن يتوجه فورا نحو أي قنصلية لأي ولاية سودانية، خصوصا بالمتواجدين بأم درمان والخرطوم، ووادي حلفا، وهذا وفقا لما نقله الطلاب العائدون من السودان، مؤكدًا أن مَن فقد أوراقه لا يذهب للمعبر مباشرة ولكن يجب التوجه للقنصلية أولا.

وأكد أن الجميع يتلقى الخدمات بعدالة في معبر أرقين، سواء كانوا مصريين أو غير مصريين، ورعايا أجانب وأشقاء سودانيين، فكل من يحضر للمعبر يجري رعايته.