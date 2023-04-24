«ري الدقهلية» تتصدى لمحاولة تعد على نهر النيل ليلا في ثالث أيام العيد

في ضوء توجيهات وزير الموارد المائية والري بمداومة المرور علي مدار اليوم ورصد أي متغيرات تطرأ على مجرى نهر النيل وفرعيه نتيجه أي تعديات واتخاذ الإجراءات الرادعة في حينه خاصة خلال أجازة عيد الفطر المبارك، ورد بلاغ الساعة الحادية عشر مساء أمس الاحد بوجود أعمال ردم لمجرى نهر النيل (فرع دمياط) بكفر البرامون بمحافظة الدقهلية لتعلية منسوب أرض طرح النهر، حيث تحركت على الفور المهندسة لمياء ابراهيم مسئول حماية النيل بمدينة المنصورة ومسئولى شرطة المسطحات المائية إلى موقع المخالفة وإيقاف الأعمال والتحفظ على المعدات وإلزام المخالفين برد الشيء لأصله بمعرفتهم وعلي نفقتهم مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

التصدى بكل حسم للتعديات على نهر النيل والمجارى المائية لضمان توفير الاحتياجات المائية

كما تم تنفيذ إزالة فورية بنزله باقور بمركز أبو تيج بمحافظة أسيوط لمبنى مخالف عبارة عن غرفة من البلوك الأبيض ومونة الأسمنت على مساحة 24 متر مربع وذلك بمعرفة المخالفين وعلى حسابهم وتحت إشراف مسئولى الوزارة.

وقال وزير الري إن أجهزه الوزارة تواصل التصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والمجارى المائية والعمل على إزالتها في مهدها لتحقيق حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية، ولضمان توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين.

أجهزة الوزارة تواصل متابعة موقف مناسيب وتصرفات المياه

تابع أنه لا تزال أجهزه الوزارة تتابع بدقة وعلي مدار الساعة حالة جسور ومجري نهر النيل والترع والمصارف والتصدى لأى شكل من أشكال التعديات كما تواصل أجهزة الوزارة متابعة موقف مناسيب وتصرفات المياه وحالة الجسور بالترع والمصارف والحالة الفنية لمحطات الرفع بمختلف المحافظات خلال أجازة العيد، لضمان وصول المياه لكافة المنتفعين وتنفيذ أعمال مناوبات الرى والموازنات على الترع ، ومتابعة المناسيب والتصرفات بالمصارف، وتشغيل محطات الرفع.