محافظ المنيا يوجه «الري» و«حماية النيل» بحصر وتدقيق التعديات

عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد ابوزيد، اجتماعاً لمناقشة موقف حالات التعديات على مجرى نهر النيل، وعرض الحالات التي تم إزالتها، والحالات الجاري إزالتها، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

جاء ذلك بحضور اللواء عماد نواوة مساعد مدير الأمن، المهندس مجدي بندي مدير إدارة تطوير وحماية النيل، المهندس عبد الحميد البركاوي وكيل وزارة الري والموارد المائية، رؤساء المراكز التسع، والجهات المعنية.

جدول زمني محدد للقضاء على كافة أشكال التعديات

ووجه المحافظ، إدارة وتطوير حماية النيل ومديرية الري والموارد المائية، بتدقيق وحصر حالات التعديات على مجري النيل، مشدداً على سرعة إنجاز الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد للقضاء على كافة أشكال التعديات.

الإزالة الفورية ضمن أولويات المرحلة الثالثة من الموجة 18

أكد المحافظ، ان المحافظة مستمرة في تنفيذ أعمال إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على أن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة، مشيراً الى أنه من أولويات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 18 هي الإزالة الفورية لكافة التعديات على مجرى النيل والترع والمصارف المائية، والأراضي الزراعية، بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وتشن الوحدات المحلية حملات يومية لإزالة التعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ويتم إحالة المخالفين لجهات التحقيق المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.