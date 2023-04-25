قانوني يوضح حقوق الزوجة الحامل حال طلاقها وفقًا لقانون الأحوال الشخصية

بعد إتمام الانفصال سواء كان بالتراضي من الطرفين أو عن طريق محكمة الأسرة، تتساءل العديد من السيدات، عن حقوقهن خاصة في حالة طلاقها وهي حامل، وخلال هذا التقرير يوضح علي حمودة، المحامي المختص في شؤون الأسرة والأحوال الشخصية، حقوق الزوجة الحامل حال طلاقها وفقًا لقانون الأحوال الشخصية؟.

حقوق المرأة إذا طلقها زوجها خلال الحمل

وقال «حمودة»، إن قانون الأحوال الشخصية قسم للسيدة المنفصلة سواء بحكم المحكمة أو على يد مأذون شرعي، في نقطتين هما إن حقوق المرأة إذا طلقها زوجها خلال الحمل، فلها نفقة عدة حتى تضع، لأن عدة الحامل تكون بوضع الحمل.

وأضاف حمودة أن قانون الأحوال الشخصية، حدد أن الرجل إذا طلق زوجته عليه أن ينفق عليها حتى تنقضى عدتها، كما أن على الزوج دفع نفقة ولده خلال الحمل وأثناء الرضاعة، ولا يلزم الأمَ يذلك حتي ولو كانت غنية، مشيرًا إلي أن يدخل في النفقة أيضًا «تكاليف الولادة، وأجرة الرضاع، والمسكن، والمأكل، والمشرب، والكسوة»، وما يحتاجه الولد من دواء وغيره، وإذا وضعت المطلقة حملها فلا نفقة لها شخصيًا.