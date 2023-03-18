محكمة الأسرة تفض نزاعا بين زوجين استمر 12 عاما.. الرجل رفض الإنفاق على أطفاله

تحمل سجلات محاكم الأسرة في طياتها آلاف من الدعاوى القضائية، والتي تحتوى على أسرار وتفاصيل العديد من الزيجات، واحدة منها استوقفت خبراء التسوية بمكتب المنازعات بمحكمة الدقي، خلال فحصهم لبحث مدى إمكانية التصالح بين الزوجين، أقامتها سيدة ثلاثينية، وذكرت في سطورها: أن زوجها ترك منزل الزوجية منذ 7 أشهر، وتزوج من أخرى، ومن وفتها وهو يرفض الإنفاق عليها وأطفالها.

وبعد الجلسة الأولى تمكن الخبراء الـ 3 من تسوية النزاع بين السيدة وزجها، وتعهد بإعطائها حقها في العيش، والإنفاق عليها وصغارهما، بعد أن حكت لهم ما دار معها قبل 13 عامًا، قائلة: إنه عائلتها عرضت عليها الزواج من شاب كان ناجحاً في عمله، وهادئ ومحبوب من الجميع، وشهد الجميع بأخلاقه العالية وتدينه، وأقنعتها عائلتها أنه من عائلة ميسورة الحال، وبعدها بأشهر قليله تمت الزيجة، ولم يحدث بينهم أي خلاف علي مدار 10 سنوات.

الزوج ترك المنزل دون سبب

واستكملت حديثها بأنها تعمل موظفة بإحدى الشركات الخاصة من قبل زواجها، وطوال سنوات زواجهم وقفت بجانبه، وساعدته في مصروف المنزل، وانجبت منه طفلين وعلى مصروفات المدارس، ومنذ 3 سنوات انتقل لعمل جديد يتقاضى منه راتبه بالدولار، وعقب الترقي وزيادة الراتب مرة أخرى، وفوجئت بحدوث تغير كبير في معاملته معها، وحاولت معرفة السبب، لكنه كان يتهرب من الإجابة، حتى ترك مسكن الزوجية.

وبدأت تعاني مع طفليها بمفردها وكلما سألت عائلته يرفضوا عن الإفصاح عن مكان إقامته، واستمر الحال لأشهر، حتى علمت بخبر زواجه الذي نزل عليها كالصاعقة، وانهارت وتركت المنزل دون أي ردة فعل، وذهبت لمنزل عائلتها طابة الطلاق منه، وعندما عاد للمنزل طلبها للعودة للمنزل، وأختفي مرة أخري ما جعلها تتأخذ قرارها بالانفصال رغمًا عنه، وفقًا لحديثها.

الزوجة كانت ترفض إقامة دعوى بالمحكمة

ولفتت الزوجة في حديثها إلى أنها عندما عاد كانت لم تفكر في إقامة دعوى طلاق، وقررت أن تعيش لتربية صغارها والاعتناء بهم، لأنهم مسئوليتها، ورزق من الله يجب الحفاظ عليه، وإنها كانت ستشرط عليه لا تريد منه سوى الإنفاق على صغارهما، لأن راتبها لا يكفى حاجتهم متطلباتهم.

الصلح تم من أجل الصغار

واختتمت الزوجة حديثها قبل أن يتم الصلح بينها وزوجها وفقًا لشروطها، إنها تقدمت بإقامة دعوى نفقة بمحكمة الأسرة حملت رقم 5141، ودعوى طلاق للهجر حملت رقم 9013 لما سببه لها من ضرر وأذي نفسي، بسبب هجره لها، لكنها تصالحت معه أمام خبراء التسوية ورفضت إحالة الدعوى للقاضي من أجل لم شمل صغارها تحت سقف منزل والدهم.