متى تعطي محكمة الأسرة الزوجة نصف حقوقها؟

مشهد متكرر ولا ينتهي بشكل يومي داخل أروقة محاكم الأسرة، تحت مسمى الطلاق، سواء كان للضرر أو بالخلع أو النشوز، بعد أن يقرر الزوجان قطع الرباط المقدس الذي جمعهما، ويبدأ كل طرف في رحلة البحث عن الحصول على حقوقه كاملة دون أي يخسر شيء.

متى تعطي محكمة الأسرة للزوجة نصف حقوقها؟

ومن بين هذه الدعاوى توجد حالات تحصل فيها الزوجة على نصف حقوقها في كل شيء، وعادة ما يحدث عليها جدال كبير بين الطرفين، وحسبما فسر علي حمودة المحامي المختص في الشؤون الأسرية والأحوال الشخصية، أن قانون الأحوال الشخصية يعطي للزوجة في بعض الأحيان نصف حقوقها من المؤخر والشبكة، أي لا يعطها حقوقها كاملة، ولا يحرمها منها بشكل كامل، ويكون ذلك في حالتين فقط.

حالتان تحصل فيهما الزوجة على نصف حقوقها

وشرح المحامي أن حالة حكم المحكمة للزوجة بنصف حقوقها، تكون في حالة «قيام الزوج بإقامة دعوى إنذار للطاعة ضد زوجته، وترد الزوجة بدعوى أخرى على الاعتراض لإنذار الطاعة، ودعوى لطلب الطلاق للشقاق منه، لتقوم المحكمة بإحالة الدعوى لحكمين لسماع الزوجين وشهودهما ومستنداتهما، لتعد تقريرًا وتقوم برفعه للمحكمة بالمتسبب للشقاق».

وأضاف أنه «حال كان الزوج هو السبب، يكون الحكم للزوجة بكامل حقوقها، وحالة كانت الزوجين هما السبب فيحكم لها بنصف حقوقها فقط»، مشيرًا إلي أن الزوجة غير المدخول بها وطلقت، يكون لها نصف المؤخر ونصف الشبكة ويكون لها ما اشترته من المنقولات.