مراكز شباب الإسكندرية تستقبل 1.6 مليون زائر في إجازة العيد

قالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إن مراكز الشباب بالإسكندرية استقبلت مليون و656 ألف من الجماهير والأعضاء والمصطافين خلال إجازة عيد الفطر، إذ بلغ اليوم الأول من العيد نحو 505 ألف مواطن، واليوم الثانى نحو 565 ألف، اليوم الثالث نحو 502 ألف مواطن، وذلك من خلال المبادرة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة تحت شعار «العيد أحلى بمراكز الشباب».

تفاصيل مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب

وأضافت في بيان أن فاعليات المبادرة تضمنت تنفيذ يوم ترفيهي لأهالينا القاطنين في النطاق الجغرافي لمركز الشباب والتي تهدف إلى إدخال البهجة والسعادة عليهم خلال أيام عيد الفطر، من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة داخل مراكز الشباب وإتاحة إمكانيات المركز للجمهور، وتتنوع بين ألعاب رياضية وأنشطة ترفيهية وملاهي أطفال، وتوزيع هدايا على الأطفال، وامتدت الاحتفالات من داخل المركز إلى الشوارع والمناطق المحيطة بالمركز لمشاركة الأهالى والمواطنين فرحتهم بالعيد.

محافظ الإسكندرية يثني على مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب

من جهته أثنى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على المبادرة التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة بقيادة الوزير الدكتور أشرف صبحي، بهدف تحقيق استراتيجية الوزارة في جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تسعى لبناء الشخصية المصرية، كونها مراكز تنويرية جاذبة للنشء والشباب، وتعزيز الدور المجتمعي لمراكز الشباب في مجال تقديم خدمة للنشء والشباب والمواطنين، وإتاحة الفرصة أمامهم لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية.