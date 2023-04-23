شواطئ الإسكندرية تجذب الزائرين في ثالت أيام عيد الفطر.. التذكرة بـ 10 جنيهات

شهدت شواطئ الإسكندرية إقبالاً من المواطنين في ثالث أيام عيد الفطر المبارك وساهم في ذلك الجو المشمس الدافئ مما شجع المواطنين على الاتجاه لقضاء يوم ممتع على شاطىء البحر في عروس البحر الأبيض المتوسط واستمتعوا بالجلوس على الشواطئ ونزول البحر وشهدت شواطئ غرب الإسكندرية وتحديدا العجمي بإقبال الكثير من المواطنين وتراوحت تذاكر دخول الشاطئ ما بين 10 جنيهات و15 جنية شاملة الشماسي والكراسي والخدمة.

شاطئ عجميستا

واكتسب شاطئ عجميستا أحد أشهر شواطئ الإسكندرية شهرة كبيرة منذ الفيلم الذى قام ببطولته الفنان خالد أبو النجا والفنانة مي عز الدين وأصبح وجهة لمرتادي الشواطئ وخاصة بمنطقة العجمي حسب ممدوح أحمد أحد مستأجري الشاطىء، لـ«الوطن»، مع توافر الخدمات لجميع الرواد في ظل أجواء مميزة يعرفها كل عشاق العجمي.

الدخول بـ10 جنيهات

تذكرة دخول الشاطئ 10 جنيهات طبقا للحاج محمد جابر مستأجر أخر بشاطىء العجمي، لـ«الوطن» شاملة الشمسية والكراسي والخدمة كما تتاح علي الشاطئ المشروبات بمختلف أنواعها للراغبين، وهي ليست إجبارية، ومن حق المواطن إحضار وجبات أو مشروبات من خارج الشاطئ والاستمتاع اليوم مع الأصدقاء والأسرة.

المواطنين سعداء

جو ممتع وشمس دافئة ويوم ربيعي مشمس هذا ما أكده محمد شعبان، أحد رواد الشاطىء في الإسكندرية لـ«الوطن»، مستكملا: «كنا في حاجة لهذا اليوم قبل العودة إلى العمل للاستجمام وراحة الأعصاب مبجرد الجلوس على البحر فى هذا الجو تشعر بالراحة والهدوء النفسي».

وتكمل سعادة عبد العال قائلة :«حضرت وأولادي فى اليوم الثالث من عيد الفطر المبارك، قبل العودة إلى المدارس حتى يستمتع أولادي بهذا الجو الرائع الذي تتمتع به عروس البحر الأبيض المتوسط، وخاصة فى هذا الوقت من السنة قبل زحام المصطافين».