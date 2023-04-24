طقس الإسكندرية اليوم خلال رابع أيام عيد الفطر.. فرصة للخروج

يشهد طقس الإسكندرية اليوم الإثنين، رابع أيام عيد الفطر المبارك، استمرار تحسن الجو من خلال اعتدال درجات الحرارة وعدم توقعات بسقوط الأمطار، فقط استمرار نشاط الرياح علاوة على ارتفاع الأمواج، إلا أن كلاهما يزيدا الطقس روعة وجمالا، ويشكل فرصة مميزة للخروج والتنزه.

طقس الإسكندرية خلال رابع أيام عيد الفطر

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية اليوم خلال رابع أيام عيد الفطر ، مائل للحرارة صباحا ويتغير بشكل كبير حيث يميل إلى البرودة مساءا مع نشاط رياح ملحوظ وتوسط في ارتفاع الأمواج.

درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم

وتبلغ درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم، العظمي 23 درجة مئوية، والصغري 16 درجة، بانخفاض درجتين في العظمى عن اليوم الذي سبقه، وهو ما يعني أن طقس الإسكندرية غدا معتدل من حيث درجات الحرارة مائل إلى البرودة ليلا وذلك في ظل بلوغ سرعة الرياح 26 كيلو متر في الساعة.

ارتفاع الأمواج مع طقس الإسكندرية

ويرتبط طقس الإسكندرية اليوم، أيضا بحالة البحر وهي التي تتباين أيضا ما بين خفيفة إلى معتدلة في ظل إرتفاع الموج من 1.25 إلي 1.75 متر، وهو الأمر الذي يسمح بنزول مياه البحر مع الحرص.