«القاهرة الإخبارية»: أكثر من 90 حافلة نقلت القادمين من السودان إلى معبر أرقين

قال مصطفى عبدالفتاح، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من معبر أرقين، إن الحافلات الخاصة بنقل الركاب الجماعي التي نقلت المصريين القادمين من السودان مستمرة منذ الأمس في التوافد من الخرطوم والمدن السودانية الأخرى، حيث استقبل المعبر طلابا مصريين بأعداد كبيرة وسودانيين جاءوا للحدود المصرية لشعورهم بالأمن بمصر.

وأضاف مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، أن معبر أرقين البري هو أحد أهم وأشهر وأكبر المعابر على الحدود المصرية السودانية، موضحا أن المسؤولين عن المعبر لديهم تعليمات بضرورة تسهيل الإجراءات للجنسيات الأجنبية المختلفة وتيسير عملية دخول المواطنين المصريين.

90 حافلة لنقل الطلاب إلى معبر أرقين

وأوضح أن القادمين من الخرطوم قطعوا مسافة تقدر بـ900 كيلومتر للوصول للمعبر، ووصلت الحافلات التي جاءت منذ الأمس لأكثر من 90 حافلة نقل جماعي، وهناك الكثير من الحافلات التي انطلقت للعاصمة السودانية الخرطوم.

ولفت «عبد الفتاح»ن إلى أن المعبر سيشهد أعدادا أكبر لحافلات النقل الجماعي التي تنطلق من المدن السودانية للأراضي المصرية، موضحا أن الجنسيات الأجنبية التي جاءت من السودان للأراضي السودانية ستذهب لأسوان ومنها للمطار بأسوان.