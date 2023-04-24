«القاهرة الإخبارية»: الجنسيات القادمة من السودان أشادت بالتسهيلات المصرية  

نقل مصطفى عبدالفتاح، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، مشاهد عودة المصريون القادمين من السودان عبر معبر أرقين البري، وهو الأمر الذي يعكس اهتمام الدولة المصرية بعودة رعاياها من السودان، وأيضا استقبال كافة الجنسيات والسودانيين، فالجميع يشيد بالإجراءات التي تقوم بها مصر والتسهيلات التي تتم لنقل كل من يرغب الخروج من السودان.

المعبر يعمل من الجانب المصري فقط

وأضاف مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المعبر يعمل الآن من الجانب المصري فقط لإنهاء إجراءات من عبروا في ظل توقف الجانب السوداني عن العمل وفقا لساعات العمل المقررة وفقا للجانب السوداني، موضحا أنه يوجد مكان يمثل نقطة الانطلاق الرئيسية وهي مدينة كركر الواقعة على بعد 50 كيلومترا قبل مدينة أسوان، والتي تذهب إليها حافلات النقل التي تقل القادمين من السودان ومن هناك للمطار أو أي مكان يرغب فيه القادمين أو البقاء بأسوان.

وأشار إلى أن أعداد الطلاب القادمين وصلت للمئات عبر حافلات نقل الركاب الجماعي، بجانب عدد من الجنسيات المختلفة.