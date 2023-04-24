«القاهرة الإخبارية»: مدن مصرية حدودية تستعد لاستقبال الوافدين من السودان

قال مصطفى عبد الفتاح مراسل القاهرة الاخبارية، إن معبر أرقين البري الذي يربط بين مصر والسودان أستقبل أعداد كبيرة من المواطنين المصريين والسودانيين، لافتًا إلى أن هناك أكثر من مدينة مصرية الآن قريبة من الحدود تستعد لإستقبال كل هذه الوفود وكل هذه الحافلات.

الوفود القادمة من السودان سيتم إجلائهم من المدن المصرية القريبة من الحدود

وأضاف عبد الفتاح في حديثه على قناة القاهرة الاخبارية، أن الوفود القادمة من السودان سيتم إجلائهم من المدن المصرية القريبة من الحدود سواء عبر القطارات أو عبر المطارات، كمطار أسوان الدولي، مشيرًا إلى أنه من بين تلك المدن التي تستعد لإستقبال الوافدين مدينة أبو سنبل ومدينة كركر القريبة من أسوان والتي تبعد عن مدين أسوان بحوالي50 كيلو متر.

مدينة كركر ستكون هي الوجهة الرئيسية للوافدين من السودان

وتابع مراسل القاهرة الاخبارية، أن مدينة كركر ستكون هي الوجهة الرئيسية سواء لحافلات النقل أو لمحطات القطار في مدينة أسوان أو بعد ذلك بمطار أسوان الدولي.

حافلات الوافدين ستعود للسودان مرة اخرى لإجلاء مجمةعات أخرى من العالقين

وأكمل عبد الفتاح: أن معبر أرقين يعمل بإتجاه واحد وهو الإتجاه العائد من الأراضي السودانية إلى الأراضي المصرية، كاشفًا عن أن الحافلات القادمة من السودان بعد أن تنتهي من مهمتها في نقل المواطنين سواء المصريين أو السودانيين وتوجههم إلى مدن مصرية قريبة من معبر أرقين البري ستعود مرة أخرى للأراضي السودانية، لكي تستقل عدد أخر من المواطنين المصريين أو السودانيين أو الراغبين في الخروج من الاراضي السودانية من الجنسيات الأخرى، للتوجه مرة أخرى لمعبر أرقين البري والدخول مرة أخرى للأراضي المصرية.