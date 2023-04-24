رفع 600 طن مخلفات في حملات مكبرة خلال عيد الفطر بمراكز أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار حملات النظافة ورفع المخلفات والقضاء على أماكن تجمعات القمامة بمركز وأحياء المحافظة، وخاصة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وانتشار مظاهر الاحتفال بكافة المراكز والأحياء، معلنا تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بقطاع النظافة لخلق بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض، تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتكثيف جهود النظافة خلال فترة الأعياد.

حملات في 6 مراكز

وأشار محافظ أسيوط إلى أن حملات النظافة المستمرة بعدد 6 مراكز هي البداري وساحل سليم وصدفا والقوصية وأبنوب وحي شرق، وتمكنت من رفع 600 طن مخلفات خلال يوم واحد وتم نقلها إلى المحطات الوسيطة تمهيدا لنقلها إلى مصنع المخلفات العضوية بمركز أسيوط لفرزها وتعظيم الاستفادة منها وفقا لمنظومة عمل المخلفات الصلبة بالمحافظة.

استمرار حملات النظافة

ولفت إلى العمل على إعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بشكل يليق بها بكافة الطرق الممكنة، مشيرًا إلى استمرار حملات النظافة والتجميل بقرى ومراكز المحافظة والتخلص الآمن منها حفاظًا على البيئة ورفع كفاءة وتسوية وتمهيد الشوارع والميادين وفقًا للإمكانات المتاحة.