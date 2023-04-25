استعدادا للتعاون الرابع.. أعمال فنية جمعت محمد رمضان مع محمد سامي

أعلن الفنان محمد رمضان عن تحضيره لعمل درامي جديد لعام 2024 مع المخرج محمد سامي من تأليف وإخراج الأخير لاستكمال النجاحات التي قدماها سويا.

أعمال «رمضان» و«سامي» السابقة

في عام 2016 كان التعاون الأول دراميا بين محمد رمضان وسامي فى عالم الدراما التليفزيونية بتقديم مسلسل الأسطورة والذي حقق نجاحا كبيرا وكان قد شاركهما في بطولته الفنانة فردوس عبد الحميد والفنانة روجينا.

أما في عام 2020 وبعد غياب أربع سنوات، عاد الثنائي من جديد فى تقديم مسلسل البرنس الذى حقق نجاحا كبيرا خلال شهر رمضان وشاركهم في بطولته كل من روجينا واحمد زاهر وسلوى عثمان وأحمد داش.

مسلسل جعفر العمدة من إخراج محمد سامي

وأخيرا مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، ومجموعة كبيرة من النجوم، بينهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، ومنذر رياحنة، من إخراج محمد سامي.

يذكر أن محمد رمضان يُعرض له حاليا فيلم هارلي في دور العرض حتى الآن متصدرا لقائمة الإيرادات متفوقا على كل الأفلام المعروضة معه.