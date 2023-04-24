السفيرة هاجر الإسلامبولي: مصر أول دولة تتحرك لحماية جاليتها في السودان

قالت السفيرة هاجر الإسلامبولي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الدولة المصرية لا تتأخر في حماية مواطنيها في الخارج وهذا ما وضح جليا في عودة الجالية المصرية في السودان، حيث تكرر هذا الأمر في مواقف مشابهة سابقا سواء في ليبيا أو خلال الأزمة الروسية الأوكرانية.

الإسلامبولي: مصر استطاعت أن تتعامل مع الموقف في السودان

وأضافت مساعد وزير الخارجية الأسبق في تصريحات لـ«الوطن»: «مصر كانت أول دول العالم التي تحركت لحماية الجالية المصرية في السودان أولا و إجلاء الرعايا المصريين من الخرطوم وبقية المدن السودانية ثانيا»، مشيرة إلى أن مصر استطاعت أن تتعامل مع الموقف في السودان الشقيق.

وتابعت الإسلامبولي: «التعامل المصري كان بحكمة وحزم من أجل ضمان سلامة الجالية المصرية في السودان لاسيما أون معظم الجالية في الأراضي السودانية، طلاب في الجامعات أو ممن يعملون في مجالات متعلقة بالتجارة والزراعة ومهن أخرى هناك».