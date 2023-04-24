اللواء محمد الغباشي: مصر تتعامل باحترافية شديدة في الأزمة السودانية

قال اللواء محمد الغباشي أمين مركز آفاق للدراسات الاستراتيجية، إن مصر تنظر إلى السودان على أنه دولة شقيقة وهي امتداد طبيعي لها، والسودان يمثل امتداداً طبيعياً لمصر، ويمثل الشق الحيوي للأمن القومي المصري، ومصر تمثل شقاً حيوياً للسودان، ورغم كل الظروف مصر حرصت على أمن وسلامة ووحدة أراضي الدولة السودانية.

أجهزة الأمن المصرية تعاملت مع الموقف باحترافية شديدة

وأضاف اللواء محمد الغباشي، لـ«الوطن»، أن أجهزة الأمن المصرية تعاملت مع الموقف باحترافية شديدة حتى عودة أبناء القوات المسلحة والمواطنين بشكل محترم ولائق وقبل جميع دبلوماسية دول العالم، موضحاً أن الدول الكبرى حشدت نحو 1200 من المشاه البحرية، وعدد لا نهائي من طائرات الهيلوكوبتر من القاعدة الأمريكية في جيبوتي، لإجلاء الرعايا الأمريكان في السودان، في وقت مصر أجلت عناصرها في رحلات جوية مُخطط لها بدقة.

مصر راعت عدم التدخل في شؤون الشعب السوداني

وأكد أن مصر راعت عدم التدخل في شؤون الشعب السوداني، فهو الوحيد القادر على اتخاذ القرار الصائب المناسب له بدون تدخل من أي أحد، موضحاً أن توجه مصر السياسي تجاه الأزمة أشاد به الكثير من الأشقاء، لأنها تدعم وتقف على مسافة واحدة من الجميع وتترك الحرية لأبناء الشعب السوداني لاختيار ما يناسبهم.

وأشار إلى أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، كان رسالة قوية حتى يجري التعامل بمنتهى الاحترام مع أبناء القوات المسلحة المصرية في السودان.

نجاح مصر في التعامل مع أزمة السودان لأنها دولة قوية

وأكد أن الدور المحوري المصري في تهدئة الأزمة، وإجلاء المصريين من السودان، يدل على توافر أساس الدولة القوية، مؤكداً أن مفهوم الدولة القوية يتحقق عند توافر عدد من الاشتراطات والتي حافظت عليها مصر بشكل جيد.

وأوضح أن مفهوم الدولة القوية المتمثلة في مصر، هو قدرتها في الحفاظ على أمنها القومي، أي أن تكون أركان الدولة في وضع يسمح لها بأن تتحدث بشكل قوي وواضح للحفاظ على أمنها القومي، وعلى الأرض والشعب والثروات الخاصة بها.

وأضاف: «جرى تدعيم مصر بشكل كبير في الجمهورية الجديدة ويُحسب للرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه اهتم بالقوات المسلحة من خلال تنويع مصادر السلاح وعدم الاعتماد على مصدر واحد، حتى أصبحت مصر قادرة على إبداء رأيها السياسي، ولدينا حرية كاملة في القرار السيادي المصري».