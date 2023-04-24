أول ظهور لميجان ماركل بعد تأكيد غيابها عن حفل تتويج الملك تشارلز

من خلال مقطع فيديو قصير، جاء أول ظهور لدوقة «ساكس»، ميجان ماركل، بعد تأكيد عدم حضورها حفل تتويج الملك تشارلز، وذلك خلال تقدم صديقها المصور ميسان هاريمان على منصة «تيد توك».

أول ظهور لميجان ماركل

وكان أول ظهور للدوقة ميجان ماركل في مقطع الفيديو، الذي عرض على خشبة المسرح بمناسبة حفل (Black Lives Matter)، وأكدت أنها «سعيدة» بالترحيب البريطاني لوجودها، وفق ما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وقالت خلال مقطع الفيديو، إن صديقها المصور ميسان «لديه عين مميزة يمكنها الحصول على صورة جيدة ، ولقد اختبرت موهبته بشكل مباشر لأنه التقط العديد من الصور في المناسبات الخاصة بالنسبة لي ولعائلتي».

وكان ميسان قد التقط لميجان وهاري صور إعلان الحمل الثاني للزوجين، حيث كانا يرقدان وهما حافيان القدمين معًا تحت الأشحار في حديقتهما في كاليفورنيا، كما أنه التقط صور عيد ميلاد ليليبت الأول خلال اليوبيل البلاتيني للملكة في يونيو الماضي.

أزمة بين ميجان ماركل والعائلة المالكة

وبحسب تقارير إعلامية فإن هذا المقطع جاء رداً على الأزمة الواقعة حاليا بين ميجان والعائلة الملكية حول ما تم تسميته «التحيز اللاواعي»، وجاء أول ظهور لها بمثابة إعلان أنها تمضي في حياتها في الوقت الحاضر.

وكشفت ميجان ماركل، في مقابلة أجرتها مع أوبرا وينفري في 2021، عن أن أحد أفراد العائلة الملكية لديه مخاوف بشأن لون بشرة ابنها ارتشي عند ولادته، والتي وصفها بأنها «داكنة» وقد تحدث عنها بشكل مباشر مع الأمير هاري، وفق موقع CNN الأمريكي.

ميجان لن تحضر حفل تتويج الملك تشارلز

ووفق تقرير صحيفة «ديلي تليجراف» فإن دوقة ساسكس لن تحضر حفل تتويج الملك تشارلز في 6 مايو المقبل، وذلك بعد تلقيها رد غير مرض، فيما يتعلق بلون بشرة طفلها الذي لم يولد بعد.

وعلى الرغم من الجدال بين ميجان والعائلة الملكية، يمكن رؤية كم كانت مبتهجة وسعيدة وهي تقدم حدث (Ted Talk) لصديقتها المصور.

وقال المصور هاريمان: «لقد كانت دوقة ساسكس لطيفة بما يكفي لتقدمني إلى المسرح، من أجل منصة ted، شكراً لك على الدعم ميج».