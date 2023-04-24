مصر تستضيف بطولة إفريقيا لكرة السلة NBA أكبر حدث عالمي للصالات

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، استضافة بطولة أفريقيا لكرة السلة، أكبر حدث عالمي لألعاب الصالات للعام الثاني على التوالي تحت رعاية الاتحاد الوطني الأمريكي لكرة السلة NBA خلال الفترة من 26 أبريل الجاري حتى 5 مايو المقبل على مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، بمشاركة 12 فريق أفريقي مقسمة على مجموعتين، ويمثل مصر فيها النادي الأهلي.

دعم الرئيس لملف الشباب والرياضة

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعمه ومتابعته المتواصلة لملف العمل بمنظومة الشباب والرياضة، وضعت مصر في مكانة عالمية غير مسبوقة سواء من حيث استضافة البطولات والمحافل الرياضية العالمية أو من خلال النتائج التي يحققها أبطالنا في مختلف المنافسات، وذلك بفضل توافر البنية الإنشائية الرياضية ذات المواصفات العالمية التي أصبحت تتمتع بها مصر حاليا؛ الأمر الذي جعلنا جاهزين دائما وبشكل مستمر لاستضافة البطولات الدولية والقارية.

وأشار صبحي إلى أن استضافة هذه البطولة للمرة الثانية على التوالي بمجمع صالات الدكتور حسن مصطفي، نجاح جديد وتأكيد على ثقة الاتحادات الدولية في البنية الرياضية المصرية، كما أشار إلى استضافة مصر خلال العام المقبل لجميع بطولات NBA، فضلا عن استضافة أكاديمية NBA لمدة 10 أشهر على أرض مصر.

الأهلي على رأس مجموعة النيل

وجاء النادي الأهلي على رأس مجموعة النيل الـBAL وتضم فرق: كيب تاون الجنوب إفريقي، وسيتي أوليرس الأوغندي، وفيروفياريو دا بيرا الموزمبيقي، وبترو دي لواندا الأنجولي، وسلاك الغيني.

ووقع الاتحاد المنستيري، حامل اللقب، في مجموعة الصحراء بصحبة: ستاد مالي المالي - كوارا فالكون النيجيري - إيه آس دوان السنغالي - أبيدجان الإيفواري - إنيرجي الرواندي.

وتُقسم فرق البطولة إلى مجموعتين؛ النيل والصحراء، وتضم كل مجموعة 6 فرق، يصعد منها 4 إلى دور الثمانية، وتُقام البطولة من بداية الدور ربع النهائي في كيجالي برواندا، فيما تُلعب لقاءات دور الـ8 بنظام خروج المغلوب.