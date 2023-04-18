وزير الرياضة: أبطال الإرادة والتحدي نماذج مشرفة في كافة المحافل الرياضية

أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن فخره واعتزازه بالكثير من النماذج الرياضية من أبناء الإرادة والتحدي في محافظة كفر الشيخ وفي مصر بشكل عام وذلك من خلال مشاركتهم في مختلف الألعاب الرياضية، والذين يرفعون اسم مصر عالياً في جميع المحافل الدولية، ويضربون أروع الأمثلة من خلال حصادهم العديد من الميداليات العالمية.

تفقد عدد من المنشآت الرياضية

وأشاد وزير الشباب والرياضة، خلال تفقده لنادي الإرادة والتحدي بمدينة كفر الشيخ، لمشاهدة تدريبات الفرق الرياضية المتنوعة منها، تنس الطاولة، وكرة السلة، والمصارعة الرومانية، بالمستوى الذي ظهر به اللاعبون خلال عمليات التدريبات اليوم الثلاثاء.

وزير الشباب يلعب التنس مع بطل الجمهورية

كما شارك وزير الشباب في مباراة تنس طاولة مع بطل الجمهورية اللاعب محمد حمد، لاعب نادي الإرادة والتحدي بمدينة كفر الشيخ، والذي يمسك مضرب التنس بـ«فمه»، كنوع من القدرات الخاصة، كما التقط الوزير صورا تذكارية مع اللاعب.