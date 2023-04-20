وزير الرياضة يوجه بفتح مراكز الشباب للجماهير مجانا في العيد

وجّه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، جميع مديري مديريات الشباب والرياضة في مختلف المحافظات باتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح جميع مراكز الشباب أمام المواطنين مجانا، خلال أيام عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب في جميع محافظات الجمهورية نحو تقديم خدمة للنشء والشباب والمواطنين، وتقديم فرصة أمامهم لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية.

وجاءت توجيهات وزير الشباب والرياضة بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، والسماح للمواطنين بدخول مراكز الشباب والاستفادة من خدماتها دون دفع أي رسوم خلال أيام العيد، باستثناء مركز شباب الجزيرة حيث الإقبال الكبير على المركز من قبل أعضائه خلال أيام العيد.