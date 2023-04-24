جولة فنية لمحمد رمضان في 4 ولايات أمريكية.. تبدأ 29 أبريل  

يستعد الفنان محمد رمضان لإحياء حفل غنائي في أمريكا، مع منظم الحفلات ثائر إجباره وزافين جافيريان، كما يشارك بالحفل الفنان العراقي الدي جي أصيل كأول مرة.

أول حفلات رمضان في ولاية ديترويت

وأكدت إدارة الشركة المنظمة لهذه الجولة الفنية، في تصريحاتها الصحفية وعلى لسان مديرها العام ثائر إجباره، إلى أن الاستعدادات بدأت لاستقبال رمضان في أمريكا، ليبدأ أولى حفلاته الغنائية في ولاية ديترويت يوم 29/4، وليكمل جولته الفنية في ولاية كاليفورنيا بتاريخ 5/5، فيما سيكون الجمهور العربي في ولاية هيوستن بتاريخ 6/5 على موعد مع النجم العربي محمد رمضان، ليختتم جولته الفنية اتلانتيك ستي نيويورك بتاريخ 13/5.

رمضان يختتم جولته الغنائية من نيويورك

وأضاف «إجباره»، أن الولايات التي تقام بها الحفلات الفنية للفنان محمد رمضان، تحتضن أعدادا كبيرة من الجاليات العربية، وأن الشركة وضعت برنامجًا شاملًا يبدأ منذ لحظة وصول رمضان للولايات المتحدة، واستعداد الشركة لتكون هذه الجولة من أقوى الجولات الفنية في أمريكا.